ميدو يهنيء جماهير الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي لزمالك على تهنئة الفريق الأبيض بالكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال ميدو عبر حسابه على "تويتر" :

مبرووووك شعب الزمالك هوووووو زمالكاوي.

وتوج نادي الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول

مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستادبرج العرب، في إياب نهائي البطولة الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.