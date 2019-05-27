اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) ركلات الجزاء الترجيحية الآن يلا شوت لايف yalla zamalek

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بث مباشر مباراة الزمالك الشوط الثاني، انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل لاعبي الزمالك في تسجيل أى أهداف رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللقاء، وينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني من أجل التعرف على نتيجة هذه المواجهة الصعبة على الفريقين.

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