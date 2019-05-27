اونلاين | بث مباشر ضربات جزاء مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر الان yalla shoot zamalek

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بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع

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نعمل على توفير رابط البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بدون تقطيع

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وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء منذ قليل ودخولهم إلى غرف الملابس الخاصة بهم قبل الدخول لملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء

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بعد قليل نضع رابط البث المباشر لمباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

دخل لاعبي الفريقين لأرضية ملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء الآن قبل انطلاق اللقاء

نزول لاعبي الفريقين لأرضية الملعب وسط هتافات الجماهير الحاضرة للمباراة لتشجيع الفريق للفوز بالكونفدرالية الإفريقية.

انطلاق الشوط الأول من المباراة الآن بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي

الدقيقة 10: الزمالك يستحوذ على الكرة ويصل للمرمى بأكثر من هجمة ولكن هجمة واحدة هددت شباك الخصم في اللقاء.

الدقيقة 23: استحواذ واضح للزمالك في الشوط الأول من عمر اللقاء وهجمة وتسديدة على حارس مرمى نهضة بركان تنتهي للركنية بعد إنقاذ رائع.

الدقيقة 38: هجمة لصالح نهضة بركان وعرضية تمر بسلام من أمام مرمى جنش وتخرج خارج الملعب.

نهاية الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

الدقيقة 54: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء على نهضة بركان ومحمود علاء يُسجل الهدف الأول له في اللقاء والنتيجة تعادل بمجموع المباراتين

الدقيقة 70: الاستحواذ لصالح الزمالك ومحاولات لإحراز هدف التتويج لكن دفاعات نهضة بركان تصمد أمام قوة هجوم الزمالك.

الدقيقة 86: طرد للاعب عمر النمساوي لاعب نهضة بركان ومأزق جديد للفريق المغربي في الدقائق الأخيرة

ضربات جزاء الان

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