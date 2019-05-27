اونلاين | لايف BEIN SPORT.. شاهد البث المباشر لركلات الجزاء الزمالك ونهضة بركان LIVE

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الزمالك بث مباشر يلا شوت، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونضة بركان كورة ستار كورة اون لاين بث مباشر الزمالك ونهضة بركان اليوم بجودات مختلفة ومتعددة، وسيحاول جروس اليوم الاعتماد على طريقة لعب تناسب الحالة الهجومية للفريق مع توازن دفاعي في ظل غياب النقاز وعمر السعيد للايقاف بسبب الانذارات، ويعود جنش اليوم لحراسة المرمى بعد غياب عن المباراة الماضية بسبب الايقاف وشارك بدلا منه عمر صلاح الحارس الشاب الذي تصدي لبعض الكرات الخطيرة في مواجهة الذهاب.