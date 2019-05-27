اونلاين | ركلات الجزاء مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة Time SPORTS المفتوحة

نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للزمالك، في شباك نهضة بركان، في المباراة التي تقام بينهما في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ركلات الجزاء مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة Time SPORTS المفتوحة

وجاء هدف علاء في الدقيقة 55 من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 1-0.