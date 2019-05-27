اونلاين | now رابط ضربات جزاء الان Penalty زمالك مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان #الزمالك يقدر

بث مباشر الزمالك يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم kora star، مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر كورة ستار كورة اون لاين الاسطورة الزمالك بث مباشر بدون تقطيع، وانتهت مواجهة الفريقين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على الملعب الأوليمبي بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف أحرزه لابا كودجو في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوطالثاني بعد هجمة مرتدة نُفذت بطريق سريعة في المباراة التي شهدت فرصاً ضائعة بالجملة من الفريقين ووقوف القائم بجانب عمر صلاح في عدد من الكرات.

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وزحفت الجماهير اليوم خلف نادي الزمالك تجاه استاد برج العرب بالآلاف منذ ظهر اليوم وقاموا بتناول وجبة الافطار في المدرجات وسط توقعات باقتراب الحضور من 50 ألف مناصر.

تشكيل الزمالك اليوم: محمود جنش في حراسة المرمى وفي خط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وفي خط الوسط يلعب طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وحميد أحداد مهاجما في الأمام

وأفرد الاتحاد الافريقي عبر موقعه تقريرا عن لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد واصفا اياه ب”قلب الأسد” حيث مجهوده الوافر في منتصف الملعب والقوة الكبيرة التي يعطيه بمجرد تواجده في المباراة واطمئنان الجمهور له.

دخول اللاعبين لأرض الملعب والحكم يقوم بقرعة بداية المباراة واختيار الجهة لكل فريق، والآن لحظات قليلة على انطلاقة مباراة النهائي الشوط الأول

الآن بداية المباراة المرتقبة، الزمالك على يسار الشاشة بزيه الأبيض والدقيقة 2 خطأ لصالح طارق حامد في منتصف الملعب على كودجو والحكم يحتسبه واعتراض من لاعب فريق نهضة

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بداية المباراة، في الدقيقة 5: هدف مؤكد ضائع من فريق نهضة بركان ويرد بانفراد ليوسف أوباما يسدد الكرة أعلى العارضة

الدقيقة 13: كرة لنهضة بركان ولكن دفاع الزمالك يخرجها لرمية تماس ومحمد ابراهيم يستخلص الكرة في منطقة الجزاء

الدقيقة 41: تدخل عنيف من بكر الهلالي ومحمود علاء يشتبك معه ثم جنش والحكم يشهر الانذارلجنش والهلالي ووقت ضائع كبير في الشوط الأول

نهاية الشوط الأول بعد احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 54: حكم القاء يعود للفار ويحتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد ومحمود علاء على التسديد والهدف الأول للزمالك

الدقيقة 77: ضبة ركنية لصالح نهضة بركان والدفاع يشتت والكرة تعود لمنتصف الملعب وخطأ لصالح نهضة بركان