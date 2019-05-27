اونلاين | الان ركلات الجزاء لايف مباشر الزمالك ضد نهضة بركان مشاهدة مباراة zamalek بث مباشر اليوم في برج العرب رابط Penalty

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر “Time sport” اليوم الان نهائي الكونفدرالية.. حيث يستضيف مساء اليوم نادي الزمالك نظيرة المغربي نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسوف تقام المباراة علي ارضية ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويأمل نادي الزمالك تعويض الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب من أجل الحصول علي البطولة لأول مرة في تاريخ الزمالك وسوف تنقل المباراة علي قناة تايم سبورت المفتوحة علي النايل سات التي تم إفتتحها مؤخراً، وسوف يتواجد في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة نادي الزمالك ونهضة بركان المغربي كل من سيف زاهر ويستضيف حسن شحاتة، محمد أبو العلا، أيمن يونس، عماد متعب، بالإضافة إلى جمال الغندور محللاً للفقرة التحكيمية فيما سيتولى التعليق حاتم بطيشة.

كما يمكنكم متابعتنا فور بداية المباراة، حيث سننقل لكم ملخص مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة البركان مباشر، وقد نزل لاعبي الفريقين لأرضية الملعب، لتنطلق المباراة في الشوط الأول، بث مباشر الزمالك الآن ضد نهضة البركان، وتقوم قناة بين سبورت أتش دي وان بنقل البث المباشر لمباراة الزمالك، وننقل لكم البث من خلال هذا التقرير.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

بث مباشر قناة تايم سبورت مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت ، اموال طائلة ستكون للاعبي نادي الزمالك من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، حيث قام مسؤلين نادي الزمالك بصرف الدفعة الأخير من مستحقات لاعبي المارد الأبيض قبل خوض مباراة الإياب امام نهضة بركان من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين، وتجاوز عقبة نادي نهضة بركان المغربي والتتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وسوف يتواجد أكثر من 70 ألف متفرج علي مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي لمنح اللاعبين الثقة وتحقيق البطولة، مباراة ستكون صعبة علي لاعبي الزمالك بسبب الضغوطات من الجماهير والنادي ويطالب لاعبي الزمالك بتحقيق البطولة بأي شكل من الأشكال رغم الغيابات الكثيرة بداعي الإيقاف والإصابات ولكن هناك بصيص من الأمال حول مشاركة اللاعب فرجاني الساسي الذي عاد لمصر مع بعثة الزمالك من المغرب، وجدير ان فرجان تعرض للإصابة في الدوري مما أدي إلي إستبعادة خلال المباريات السابقة للفريق.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ظروف مشابة لمباراة الزمالك عام 2000 عندما حقق بطولة الكونفدرالية ولكن مسمي أخر وهو كأس الكؤس الإفريقية علي حساب نادي باوندي الكاميروني حيث إقيمت المباراة الأولي في القاهرة وفاز بها الزمالك وكانت تحت قيادة المدير الفني الألماني اوتو فيستر وحقق نادي الزمالك الفوز بأربع أهداف، وفي مباراة الإياب حقق الزمالك الفوز وحصد لقب كأس الكؤس الإفريقية، يذكر أن الزمالك امام نهضة بركان يحتاج إلي هدفين من أجل حصد لقب الكونفدرالية من أجل التتوج بلقب لأول مرة في تاريخ الزمالك وجدير ان الزمالك خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد .

الزمالك ونهضة بركان

جروس يراهن علي حميد أحداد وعودة بو طيب تعطي دفعة كبيرة وتمرين فرجاني يحيط بالعديد من الشائعات حول مشاركة، ولكن شهدت القائمة تواجد كل من محمود عبد الرحيم “جنش” وذلك بعد عودة من الإيقاف في مباراة الذهاب، وبجانبة أيضا عمر صلاح ومحمود عبد المنصف، وفي خط الدفاع يتواجد كل من محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – محمود علاء – حازم إمام – بهاء مجدي – عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش وفي خط الوسط كل من طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم “كهربا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر وفي الهجوم يتواجد خالد بوطيب وحميد أحداد ويغيب حمدي النقاز وعمر السعيد بداعي الإيقاف.

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موعد مباراة الزمالك ونضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 :

الزمالك Vs نهضة بركان.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 + تايم سبورت المفتوحة .

الملعب : ستاد برج العرب .

المعلقين : علي محمد علي beIN + جواد بدة beIN + أيمن الكاشف Time Sports .

نتيجة مباراة الذهاب : نهضة بركان (1-0) الزمالك.