اونلاين | Match El Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك 1-0 نهضة بركان GOOL هدف zezo بث مباشر الزمالك اليوم

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وكانت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ سجله المهاجم لابا كودجو.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان اليوم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني.

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد.

تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك اليوم

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حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي

خط الدفاع: إسماعيل المقدم، عمر النمساوي، محمد عزيز ويوسوفا دايو

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك نهضة بركان

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دقائق قليلة وتنطلق أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.

سيطرة كبيرة من الزمالك في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

يوسف أوباما يضيع أخطر هجمات اللقاء بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية المباراة، وتبقي نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.