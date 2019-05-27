اونلاين | رابط arb4host مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع الزمالك اليوم يوتيوب bein sport youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط arb4host مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع الزمالك اليوم يوتيوب bein sport youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جوول bein لايف: مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع الزمالك اليوم | الزمالك ونهضة بركان مباشر نهايي الكونفيدرالية| الاسطورة CAF online محمود علاء اول اهداف الزمالك لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يلا شوت bein sport، تستمد مباراة الزمالك ونهضة بركان أهميتها كونها تأتي في نهائي الكأس الأفريقية الغائبة عن صفوف الفريق المصري منذ سنوات طويلة، لذا نفذت تذاكر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من منافذ البيع الرسمية تماماً ليدلل بشكل أقوى على أهمية المباراة التي ستنقل عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت وفضائياً عبر بي إن سبورت، سنضع لكم رابط بث مباشر الزمالك ونهضة بركان يلا شوت بتعليق علي محمد علي.

رابط الزمالك ونهضة بركان مباشرالزمالكك ونهضة بركان بث مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

مشاهدة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت yalla shooot الزمالك ونهضة بركان مباشر اونلاين نهائي الكونفيدرالية koralive اعلنت قناة تايم سبورت نقلها لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ولكن من خلال البث الأرضي وهي المباراة التي تبدأ أحداثها في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، ويقدم الاستوديو التحليلي عبر تايم سبورت سيف زاهر، ويستضيف حسن شحاته، ايمن يونس، عماد متعب، محمد أبو العلا، والفقرة التحكيمية لجمال الغندور، ويعلق على مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم عبر تايم سبورت حاتم بطيشة.

بث مباشر الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت ، سجل محمود علاء التقدم لنادي الزمالك من ضربة جزاء مع بداية الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 56 لتشتعل مدرجات ملعب برج العرب بهدف اللقب الغالي، وفي حال انتهت المباراة بهذه النتيجة يحتكم الفريقين لركلات الترجيح.

يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت بدون تقطيع بث مباشر الزمالك ونهضة بركان كورة أون لاين، كثف نادي الزمالك استعداداته خلال الأيام الماضية قبل استقبال نهضة بركان اليوم على ملعب برج العرب، وتدرب لاعبو الفريق على فترتين صباحية ومسائية لتعويض خسارتهم ذهاباً بهدف نظيف في لقاء المغرب، وشدد جروس المدير الفني لنادي الزمالك على التركيز على مدار شوطي اللقاء.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

Advertisements

حدث النقل المباشرة للمباراة إذا توقف فورا من هنــــــــــــــــــــــا.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت رابط مباشر الزمالك ونهضة بركان Zamalek الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفيدرالية بث مباشر koora live الزمالك ونهضة بركان تابع لايف yalla shoot الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار الزمالك ونهضة بركان اونلاين.

ويعلق على شوطي مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة بي إن سبورت الرياضية المعلق المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى وجواد بدة على القناة الصوتية الثانية.

تعرف على تشكيلة الزمالك الرسمية لمباراة نهضة بركان، جنش في حراسة المرمى، محمود علاء والونش وعبدلله جمعة، محمد عبد الغني، وفي الوسط طارق حامد ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن ، يوسف أوباما وفي هجوم الفريق الأبيض كهربا وإحداد.

محمود كهربا يضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 18 النتيجة التعادل السلبي بدون اهداف

نهضة بركان الأفضل على مستوى تمرير الكرة لكن الهجمات الأخطر لنادي الزمالك مع مطالبات بركلة جزاء لكريم أحداد في منتصف الشوط الأول.

أشهر الحكم كارت أصفر للاعب نهضة بركان أمين الكاس في الوقت الدقيقة 36 من الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتعادل بدون أهداف بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

هدف محمود علاء في الدقيقة 56 للزمالكز