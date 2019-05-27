رياضة | محمود فايز: ليلة بيضاء للتاريخ الزملكاوي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فايز: ليلة بيضاء للتاريخ الزملكاوي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر على فوز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

وغرد فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"ليله بيضاء للتاريخ الزملكاوي...مبروك للزمالك... مبروك لمصر".

‏وأضاف :"كانواً رجالاً وابطالاً حتي النهايه... كفاح مشرف وتضحيه بالدم والعرق".

‏وتابع "مشوار طويل وعقبات... من متذيل المجموعه... للتويج كبطل".