رياضة | تعرف على مواجهات الزمالك المقبلة بعد التتويج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات الزمالك المقبلة بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب برج العرب بالأسكندرية. يقدم الزمالك آداءا رائعًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 29 خاضها حتى الآن ويبتعد ب 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة من 32 مباراة خاضها حتى الآن.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي المباريات المتبقية للزمالك في الدوري حسب آخر تعديل للجنة المسابقات باتحاد الكرة.

- الخميس 30 مايو 2019 : الزمالك والإنتاج الحربي الساعة العاشرة مساءً

- الإثنين 3 يونيو 2019 : حرس الحدود أو الجونة والزمالك الساعة العاشرة مساءً