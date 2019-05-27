رياضة | الزمالك يداوي سوء توفيق النهائيات ويحصد لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يداوي سوء توفيق النهائيات ويحصد لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بـ"ركلات الترجيح" في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد "برج العرب" في إياب نهائي البطولة القارية.

انتهي الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون مقابل سجله محمود علاء بالدقيقة 55 من ركلة جزاء احتسبها الحكم للزمالك بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي اثبتت وجود لمسة يد من لاعب الفريق المغربي، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، ليتعادل الفريقين 1-1 في مجموع نتيجة المباراتين ليتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 5 - 3.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم .

خاض الزمالك 16 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الأفريقي والبطولة الافرواسيوية، كان الفوز حليف الفارس الأبيض في 12 مناسبة، بينما تلقى الأبيض الهزيمة في 4 مباريات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" نتائج الزمالك في النهائيات القارية:-

-1984

حقق الزمالك لقب إفريقيا عام 84 بالفوز على شوتنج ستار النيجيري، بهدفين دون رد في القاهرة، وبهدف نظيف في لاجوس والتتويج بلقب الأميرة السمراء.

-1986

خطف الزمالك لقب بطولة 86 بعد الفوز على أفريكا سبور العاجي بركلات الترجيح بعد الفوز ذهابا بهدفين والهزيمة إيابا بهدفين، ليحصد الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

-1987

توج الزمالك بلقب الأفرواسيوية على حساب جيف يونايتد الياباني بهدفين دون رد.

-1993

حقق الزمالك اللقب القاري الثالث، بعد الفوز على كوتوكو الغاني عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل ذهابًا وإيابًا بدون أهداف.

-1994

حقق الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى حساب الأهلي بهدف أيمن منصور في اللقاء الذي أقيم في جوهانسبرج.

-1994

خسر الزمالك اللقب البطولة الأفرواسيوية عام لحساب بطل تايلاند بالفوز ذهابًا (2-1) والخسارة في بانكوك بهدف دون رد.

- 1994

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تلقى الزمالك الهزيمة الإفريقية الأولى على يد الترجي التونسي، بعد أن تعادل الفريقان في القاهرة سلبيًا، وخسر الزمالك في المنزه بثلاثية مقابل هدف.

- 1996

توج الزمالك بلقب قاري جدبد على حساب منافسه شوتنج ستار النيجيري عن طريق ركلات الترجيح بعد تبادل الفوز ذهابًا وإيابا بهدفين لكل فريق.

-1997

حقق الزمالك لقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب شقيقه المقاولون العرب عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

-1997

خطف الزمالك لقب البطولة الإفرواسيوية، بعد أن فاز على بوهانج الكوري بهدف نجمه محمد صبري قبل أن يخسر ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

-2000

حقق الزمالك أول ألقابه في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ع بعدما فاز على كانون ياوندي الكاميروني برباعية مقابل هدف في القاهرة قبل الخسارة في الكاميرون بهدفين دون رد.

- 2001

سقط الزمالك في فخ الزمالك أمام هارتس الغاني في بطولة السوبر بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنته العاصمة الغانية إكرا.

-2002

حصد الزمالك لقبه الخامس في البطولة بعد أن تخطى غريمه الرجاء المغربي بالتعادل ذهابًا في كازابلانكا ثم الفوز في القاهرة بهدف تامر عبد الحميد.

- 2003

حقق الزمالك الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

-2016

خسر الزمالك نهائي دوري الأبطال على يد صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة بثلاثية في بريتوريا قبل الفوز في القاهرة بهدف دون رد.

-2019

حقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نهضة البركان بركلات الترجيح 5-3 بعدما تلقى الهزيمة ذهابا بهدف دون رد، وفاز إيابا بهدف دون رد، ليعادل رقم الأهلي التاريخي.