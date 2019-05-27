رياضة | السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هنأ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم على حساب فريق نهضة بركان المغربي.
وقال الرئيس: "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".
ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة الكأس الإفريقية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي بفوز الأبيض بهدف نظيف.
وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب في المغرب بهدف نظيف إلا أن عاد أمام جماهيره لتعويض النتيجة والفوز باللقب الغائب منذ عام 2003.