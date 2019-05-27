رياضة | بعد تتويجه بالكونفيدرالية.. الزمالك يعود لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بالكونفيدرالية.. الزمالك يعود لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بـ"ركلات الترجيح" في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد "برج العرب" في إياب نهائي البطولة القارية.

يعتبر لقب بطولة الكونفيدرالية هو اللقب العاشر في تاريخ الزمالك حيث سبق وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية مرة وحيدة.

كما يعد هذا اللقب الأولي في تاريخ مشاركاته ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والثاني في تاريخ الأندية المصرية بعد لقب الأهلي عام 2014.

ويعتبر هذا أول ألقاب الزمالك الإفريقية منذ 16 عامًا، حيث كان أخر تتويج للزمالك بلقب بطولة أفريقية عام 2003 عندما حصد لقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب الوداد المغربي.