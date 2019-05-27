رياضة | عمرو أديب ينفجر بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو أديب ينفجر بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، وتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية.

وغرد أديب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اشهد ان لا اله الا الله الحمد لله كريم يارب جبرت خاطر الناس دي كلها والملايين اللى وراهم ابطال يا ولاد شرفتوا مصر والزمالك تاريخ جديد ومحترم . لاعيبه رجاله محترمه".

وأضاف :"كنا بنموت في كل ثانيه في الماتش قدام خصم قوي محترم، الزمالك قادم يا ناس والف مبروك ولسه ولسه".

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.