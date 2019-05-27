رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم المستشار تركي أل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز التهنئة إلى نادي الزمالك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي وتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية. وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وادارة مستقرة شابوه امير مرتضى ". ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

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