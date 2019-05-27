رياضة | ضربات جزاء مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر منقولة مجانا عبر beIN SPORTS

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سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية على سيرفرات كثيرة ومتنوعة وجودات مختلفة لتُناسب سرعات الإنترنت.

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بعد قليل: رابط البث لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية في برج العرب بالإسكندرية.

دخول اللاعبين لملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء وسط الجماهير الحاضرة للقاء لمؤازرة الفريق الأبيض.

نزل لاعبو الفريقين إلى الملعب مع الحكام لبداية وانطلاق المباراة التي تجمع الزمالك بنهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية لعام 2019.

الدقيقة 10: هجمة قوية لصالح الزمالك وتصويبة أعلى المرمى تنتهي إلى خارج الملعب والزمالك الأقرب للتسجيل في الشوط الأول من اللقاء

الدقيقة 23: تصويبة قوية على مرمى نهضة بركان والحارس يتألق ويُنقذ الكرة ويُحولها للركنية في النصف ساعة الأولى من المباراة.

الدقيقة 38: هجمة قوية لصالح نهضة بركان ولكن غير منظمة تمر من جنش لخارج الملعب ضربة مرمى.

بداية شوط المباراة الثاني بنتيجة صفر مقابل صفر والتعادل سيد الموقف.

الدقيقة 54: هدف التقدم للزمالك من ضربة جزاء أحرزه اللاعب محمود علاء في أقصى يمين حارس المرمى.

الدقيقة 70: استحواذ لصالح الزمالك في اللقاء ولكن دون خطورة على المرمى حتى الآن

الدقيقة 85: الدقائق الأخيرة من المباراة تشهد إثارة كبيرة وطرد لعمر النمساوي لاعب نادي نهضة بركان