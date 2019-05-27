انت الان تتابع تفاصيل خبر هذه الأندية ستمثل تركيا في بطولتي الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 12:51 صباحاً - أسدل الستار رسمياً على الدوري التركي القدم، وهو ما ترتب عليه معرفة هوية الأندية المتأهلة إلى النسخة المقبلة من بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، وذلم لموسم (2019-2020).

وضمن غلطة سراي المُتوّج بطلاً للدوري التركي، تأهله مباشرة إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة رقم "1" في القارة العجوز، والأكثر شعبية في جميع أرجاء العالم.

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أما باشاك شهير، الذي أنهى البطولة التركية في موقع الوصافة، فإنه سيخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مجموعات "أمجد الكؤوس الأوروبية".

وفيما يتعلق ببطولة الدوري الأوروبي، فقد تأهل بيشكتاش صاحب المركز الثالث في الدوري التركي إلى دور المجموعات، فيما سيخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس وهما: طرابزون سبور وملاطيا سبور الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مجموعات "يوروبا ليغ".

تجدر الإشارة إلى أن غلطة سراي حسم لقب الدوري التركي للمرة الـ22 في تاريخه بعد صراع شرس مع باشاك شهير، ليوسع الفارق مع فنربهتشه أقرب مُطارديه (19 لقباً)، وبيشكتاش (15 لقباً).