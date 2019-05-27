الان تتابع الزمالك المصري بطلا للكونفدرالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 1:27 ص, 27 مايو 2019 م التعليقات: 0 انتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان 1/0، لتحسم ركلات الجزاء بطل الكونفدرالية الأفريقية.

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