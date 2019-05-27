الامارات | 5 أعضاء في اتحاد القوى: لجنة التحقيق افتقدت الحيادية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعضاء في اتحاد القوى: لجنة التحقيق افتقدت الحيادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر أعضاء في اتحاد ألعاب القوى بياناً للرد على ما جاء في وسائل الإعلام بخصوص قرار حل الاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية.

وذكر البيان، الذي حمل توقيع أمين السر العام للاتحاد صالح محمد حسن، وأربعة أعضاء اضافيين من مجلس الادارة، هم: نائب رئيس الاتحاد راشد الجربي، والمدير المالي علي بن زايد، وعضوي المجلس سحر العوبد وعلي النيادي، أن «القرار الذي تم تبريره بالكثير من الأسباب لا يمت للواقع بصلة، وأن الإجراءات غير مقبولة».

وفند البيان الرد على البنود الستة لقرار اللجنة الأولمبية، موضحاً: «لجنة التحقيق في اللجنة الأولمبية أخذت أقوال أمين السر فقط في شكوى قدمت بصفة شخصية من رئيس الاتحاد، كما أن اللجنة لم تحقق في أي خلافات بين أعضاء الإدارة».

وعبّر الأعضاء عن «استيائهم من وصف تصرفاتهم بأنها تسيء لرياضة الدولة وتواجدها الخارجي، وأنه في حال تم اتهامهم بذلك بناءً على قضية تعاطي اللاعبة إلهام بيتي للمنشطات، فإن من قام بتقديم البيانات غير الصحيحة للجهات الخارجية وتسبب في إيقاع العقوبة على الاتحاد سيتم التوصل إليه، ونتمنى أن تعلن لجنة التحقيق المشكّلة في هذه الخصوص».

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وأضافوا أن «التواصل مع الاتحاد الدولي ليس به مخالفة لأي قانون بحسب واجبات الأمين العام، فيما تم حالياً تغيير كلمة السر الخاصة ببريد الاتحاد الإلكتروني، وسنقوم بمقاضاة من قام بتغيير كلمة المرور من دون علم مجلس الإدارة إذا توصلنا إليه».

واعتبروا أن «لجنة التحقيق (شكلت من قبل اللجنة الأولمبية) افتقدت الحيادية والمهنية والعدالة، والأسوأ هو توافر المصلحة، حيث إن عضو المجلس المؤقت الذي تم اختياره لتولي إدارة الاتحاد العميد صالح محمد بن عاشور، كان هو رئيس لجنة التحقيق، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة، كما أن تشكيل اللجنة المؤقتة، ومن ضمنها الرئيس الذي تم قبول استقالته، يوضح بجلاء الغرض من الحل، وهو العمل على إبعاد بقية أعضاء المجلس لمصلحة رئيس الاتحاد، وهذا ما يطعن في حيادية وصحة الإجراء، وإلا لماذا تتم إعادته وهو الذي قدم استقالته بنفسه».

وأشار البيان إلى أنه «لم يتم الإعلام بصورة رسمية إلى الآن باستقالة رئيس الاتحاد، والتي يجب أن تكون مكتوبة ويتم تقديمها لمجلس الإدارة، فيما تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية أن من يتولى تشكيل المجلس المؤقت هي الهيئة العامة للرياضة فقط دون أي جهة أخرى، فيما حددت المادة 37، من النظام الأساسي لألعاب القوى، الأسباب الموجبة لحل مجلس الإدارة، وهي قرار ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، استقالة أو إنهاء أو إسقاط عضوية الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس، أو غيرها».

وكانت اللجنة الأولمبية قد شكلت لجنة مؤقتة لتصريف شؤون اتحاد ألعاب القوى برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوية كل من: صالح محمد بن عاشور وأحمد الكمالي وسحر العوبد والدكتور يوسف المرزوقي، لإدارة شؤون الاتحاد، بعد قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى المستشار أحمد الكمالي، ونائبه ناصر المعمري.