الامارات | أبوظبي تستضيف الكونغرس الدولي للرياضات الشراعية في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف الكونغرس الدولي للرياضات الشراعية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن القيام باستراتيجية لتطوير الرياضات الشراعية الحديثة في أبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت والاتحاد الآسيوي للشراع واتحاد الإمارات للشراع والتجديف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المجلس أمس، بحضور الأمين العام للمجلس عارف حمد العواني، ورئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الدكتور مالاف شيروف، والأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف عبدالله العبيدلي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ماجد عتيق المهيري.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية 2020 - 2025، التي يشرف عليها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تنظيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والمسابقات والبرامج التطويرية، وتشمل أكثر من 15 بطولة وبرنامجاً ومؤتمراً، وتتصدر قائمة الفعاليات التصفيات الأولمبية الآسيوية للشراع الحديث خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو 2020، كما ستستضيف أبوظبي اجتماعات الكونغرس الدولي للشراع في شهر نوفمبر 2020.

وقال العواني إن مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لدعم استراتيجية وفعاليات نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التي تقام خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بكل الجوانب، وتسخير جميع الامكانات لتحقيق المزيد من النجاحات للرياضات الشراعية وللتراث البحري.

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من جهته، أكد الدكتور مالاف شيروف أهمية الشراكة الطويلة والمميزة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت والشركاء لمجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشراع، مبيناً أن الخطة الاستراتيجية تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الشراع الحديث على الصعيدين القاري والدولي، ولحظة مهمة لدفع عمليات التطوير من خلال الشراكة في تنفيذ برامج تطويرية ومسابقات قارية وأولمبية.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ماجد عتيق المهيري، عن سعادته بإطلاق الخطة الخمسية لاستراتيجية النادي التي ستشهد خلال السنوات المقبلة طفرة كبيرة على صعيد استضافة باقة مميزة ومجموعة مهمة من الفعاليات والمسابقات الشراعية القارية والأولمبية والإقليمية.

من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف، عبدالله العبيدلي، بالإعلان عن استراتيجية تطوير الرياضات الشراعية في أبوظبي، ما يمثل مكسباً مهماً لشراع الامارات، وحافزاً كبيراً للفرق والرياضيين، مبيناً أن استضافة هذه المجموعة القوية والكبيرة من البطولات بجانب الكونغرس الدولي السنوي للشراع يعكس المكانة المتقدمة لأبوظبي والإمارات، وقدرتها الكبيرة على تنظيم أهم الاحداث الرياضية الدولية والقارية.

الخطة الاستراتيجية 2020 - 2025 تشمل أكثر من 15 بطولة ومؤتمراً.