الامارات | «شرطة دبي» يكتفي ببرونزية «سباعيات مكتوم بن راشد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» يكتفي ببرونزية «سباعيات مكتوم بن راشد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى حامل اللقب فريق «شرطة دبي» باقتناص الميدالية البرونزية في سباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية التي أسدل الستار عليها مساء أمس، وأقيمت منذ الخامس من شهر رمضان المبارك على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وشهدت مشاركة 19 فريقاً نافست على لقب النسخة التاسعة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت أول من أمس، فرض حامل لقب النسختين الأخيرتين فريق «شرطة دبي» أفضليته على مجريات لقاء منافسه «المقام»، وفاز عليه بسباعية نظيفة، عبر لاعبه مهند الطاهر، قبل أن يسجل زميله سند علي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني عاود مهند الطاهر زيارة الشباك ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، قبل أن تشهد الدقيقة 33 زيادة «شرطة دبي» غلته من الأهداف بتسجيل لاعبه محمد طالب الهدف الرابع، والذي اتبع بعد دقيقة واحدة بتسجيل زميله عبدالله عيسى للهدف الخامس، ليكمل أصحاب الضيافة مسلسل التهديف، ببلوغ مهند الطاهر السوبر هاتريك بتسجيله الهدفين السادس والسابع.

وتعد برونزية «شرطة دبي» الثالثة له تاريخياً في البطولة عقب نسختي 2015 و2016، كما بات فريق «شرطة دبي» الوحيد بتاريخ «سباعيات مكتوم بن راشد» الذي ينجح في فرض نفسه على عتبات التتويج لخمس سنوات متتالية كللها بفوزه باللقب في نسختي 2017 و2018.