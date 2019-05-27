الامارات | 6 عوامل هبطت بـ «الصقور» بعد 6 مواسم «احتراف»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عوامل هبطت بـ «الصقور» بعد 6 مواسم «احتراف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى حلم فريق الإمارات في البقاء بدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما خسر على أرضه أمام الشارقة «بطل الدوري»، 1-2، في مشهد مفرح للجمهور الشرقاوي الكبير الذي حضر المباراة لتكريم «الملك»، ومؤسف في الوقت نفسه انهيار فريق وممثل وحيد لإمارة رأس الخيمة في بطولة الدوري، وذلك بعدما قضى ستة مواسم متتالية في البطولة، وكان قريب في كل منها بوداع البطولة باستثناء موسم 2014-2015 الذي حصل فيه على المركز العاشر بجدول الترتيب.

ولم يكن الوداع غريباً على «الصقور» وقد توقعه جمهوره الذي غاب ولم يحضر منه سوى نحو 50 مشجعاً، ليقين الجمهور أن الفريق سيهبط لا محالة.

«الإمارات اليوم» ترصد ستة عوامل رئيسة، ترصدها على النحو التالي:

جلال قادري

لم يظهر فريق الإمارات بقيادة المدرب التونسي جلال قادري بالمستوى الفني، خصوصاً في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق أمام الجزيرة وعجمان والشارقة، حيث لم يظهر على الفريق الرغبة في تحقيق الفوز بسبب التشكيل الدفاعي وعدم الجرأة الهجومية، ودائماً كان مع المدرب العذر والسبب الظروف السيئة والاختيارات غير الموفقة لعدد من اللاعبين والإصابات طوال الموسم.

اللاعبون الأجانب

نجح فريق الإمارات بالبقاء في الموسم الماضي بأعجوبة، وكان اللاعبون الأجانب أحد الأسباب في تراجع المستوى، وتعهد مجلس الإدارة بجلب لاعبين مميزين بداية الموسم الحالي، لكن لم يحدث ذلك حيث تخلى الفريق عن هدافه السابق الأرجنتيني ساشا، والكوري يونغ، وكلاهما كانا أفضل بكثير من اللاعبين الأجانب السبعة الذين تعاقد معهم الفريق الموسم الحالي.

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وليد عمبر

يعدّ اللاعب وليد عمبر من الركائز الأساسية الذي كان يعتمد عليها «الصقور» من بداية الموسم، وحارب من أجل استعارته من شباب الأهلي، وبدأ اللاعب بالفعل الموسم بشكل جيد قبل أن يتعرض إلى هبوط كبير في المستوى دون معرفة السبب، وظهر ذلك بشكل كبير حتى في المباراة الأخيرة أمام الشارقة، حيث افتقد التركيز أمام المرمى وعابه البطء وعدم وجود روح في الملعب، والإنهاء غير الموفق للهجمات ليزيد من آلام الفريق الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير.

غياب الروح

غابت الروح عن لاعبي فريق الإمارات، وافتقد الفريق الرغبة في التنافس على الجري وتضييع الوقت، باستثناء عدد قليل من اللاعبين شعرنا من خلالهم بأن الفريق يريد تحقيق الفوز، خصوصاً أن المباريات الثلاث الأخيرة أمام الجزيرة وعجمان والشارقة لم تظهر فيها الفرق الثلاثة بالمستوى المثالي له تعاطفاً مع وضع «الصقور»، لكن لم يكن هذا كافياً لإظهار الرغبة في الانتصار.

شرخ الجمهور والإدارة

عانى فريق الإمارات طوال الموسم غياب الجمهور بسبب وجود مشكلات دائمة بين مجلس الإدارة والجماهير، وهو ما ظهر جلياً في المباراة الأخيرة أيضاً، بعدما قرر مجلس الإدارة إعطاء المدرج الرئيس بالكامل والأولى يمين لجمهور الشارقة، ومن الطبيعي أن يكون العكس لفريق يبحث عن البقاء، ويمكن القول إن الجمهور الذي حضر مباراة الحمرية الموسم الماضي في المباراة الفاصلة بالحمرية كان أضعاف من حضر مباراة أول من أمس في رأس الخيمة.

الاختيارات الخاطئة

تعاقد فريق الإمارات مع عدد كبير من اللاعبين هذا الموسم، وللأسف لم يستفد منهم بشكل كبير، وهناك لاعبون لم يظهروا إلا في عدد قليل من المباريات، ليؤكد وجود خلل في الاختيارات الفنية، سواء للاعبين الأجانب أو المواطنين، وحتى المدرب الذي لم يقدم الجديد للفريق وأصرّ مجلس الإدارة على عدم استبداله حتى النهاية، فكانت النتيجة الطبيعية هي الهبوط إلى دوري الهواه بعد ستة مواسم «احتراف».