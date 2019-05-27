الامارات | حلقة شبابية في «ند الشبا» تسلط الضوء على عوامل نجاح القيادات الواعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة شبابية في «ند الشبا» تسلط الضوء على عوامل نجاح القيادات الواعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس دبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية ضمن فعاليات المجلس في شهر رمضان على هامش بطولة ند الشبا الرمضانية، بحضور نخبة من قيادات القطاع الرياضي، هم: مدير دورة ند الشبا الرياضية حسن المزروعي، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، ومدير الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص فاطمة إبراهيم، ومدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي علي عمر، ومدير البرامج في شبكة الإذاعة العربية محمد سالم سيف، والدكتور علي سماكة من الجامعة الأميركية في الإمارات.

وارتكزت الحلقة الشبابية على ثلاثة محاور، إذ تناول المحور الأول القيادات الرياضية الشابة في الدولة لاستعراض أبرز التحديات التي تمكنت القيادات الرياضية الشابة في الدولة من تخطيها بنجاح، وعوامل نجاح القيادات الرياضية الشابة في الدولة، فيما تناول المحور الثاني، الأكاديميات المرتبطة بالإدارة الرياضية، ومدى وعي الشباب والمجتمع بأهمية الإدارة الرياضية، فيما ركز المحور الثالث على آليات تبوؤ المناصب الرياضية في مختلف المجالات الرياضية، ومدى وعي الشباب والمجتمع بهذه الآليات. من جانبها، أكدت رئيس مجلس دبي للشباب، مريم العبيد، أن تمكين القيادات المواطنة الشابة يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إعداد القيادات الشابة في مختلف المجالات لمواكبة مسيرة الدولة التنموية وتعزيز ريادتها على الأصعدة كافة. وقالت في تصريحات صحافية: «التغير الذي يشهده القطاع الرياضي على مستوى العالم يحتم علينا وجود كفاءات وطنية شابة مؤهلة تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية وطرح المبادرات المبدعة». وأضافت: «الرياضة تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطاع اقتصادي استراتيجي، يستوجب معه وجود إدارة رياضية تتمتع بالكفاءة والمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا القطاع». وأشار عضو مجلس دبي للشباب خليفة الروم، إلى أن «الحلقة الشبابية تركزت على عدد من المحاور التي تُبرز في مجملها أهمية الإدارة الرياضية، وأثر القيادات الرياضية الشابة وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها ودورها في دعم مسيرة الدولة الريادية في هذا المجال».

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«دبي الرياضي» يشكر رعاة دورة ند الشبا

وجه مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية الشكر للرعاة على دعمهم للنسخة السابعة من الدورة.

واستقطبت الدورة العديد من المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية الحكومية والخاصة، هي: موانئ دبي العالمية، مؤسسة ميدان، سوق دبي الحرة، شركة الطاير للسيارات، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، شرطة دبي، البداد للخيم، موقع نون الإلكتروني، شبكة الإذاعة العربية ايه أر إن، بوكاري سويت، أكوافينا، قناة دبي الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية، تطبيق نبض الإلكتروني.