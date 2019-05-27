الامارات | أروابارينا: لا صحة لوجود مفاوضات من الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لا صحة لوجود مفاوضات من الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لم يدخل في مفاوضات مع الهلال السعودي، لتولي تدريب «الزعيم» بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أنه يحترم تعاقده مع «فرسان دبي».

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي: «إن ما أثير حول وجود عرض من نادي الهلال السعودي للتعاقد معه، أو دخول في مفاوضات مع وصيف الدوري السعودي، ليس له أساس من الصحة».

وأوضح: «تم فهم كلامي بشكل خاطئ خلال المؤتمر الصحافي، الذي سبق مباراة شباب الأهلي والفجيرة، وقد أكون عبّرت عن رأيي بشكل غير صحيح، إذ إنني سعيد في شباب الأهلي، وكنت أقصد من كلامي أنه لم يتم حسم مكان معسكر الفريق في الموسم المقبل، وأن المفاوضات جارية بشأن الأمور المالية والمكان المرشح لاستضافة معسكر شباب الأهلي استعداداً للموسم المقبل».

وتابع: «حسم المعسكر سيكون النقطة الأولى التي نسعى إلى تحديدها، وبعدها سننتقل إلى تحديد أسماء اللاعبين الذين لن يستمروا مع الفريق، ولكن بالتأكيد لن أتحدث عن هذه الأسماء على الملأ، لأن ليس من المنطقي الكشف عن الأسماء قبل الحديث مع إدارة النادي التي تعمل بكل جدية من أجل مصلحة الفريق، وسيكون هناك تحديد لأولويات واحتياجات الفريق، وتحديد الأسماء التي سيتم الاستغناء عن خدماتها، أو ستتم إعارتها في الموسم المقبل».

وأكد المدرب الأرجنتيني، أنه يحترم عقده مع شباب الأهلي، وقال: «سيكون هناك نوع من عدم الاحترام إذا دخلت في مفاوضات مع فريق آخر، وأنا عقدي مستمر مع شباب الأهلي، والجميع يعلم أن العقد ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، والعقد لم يحدث به أي تغيير».

وأشار إلى أن تركيزه في الوقت الحالي سيكون الحصول على بعض الراحة، موضحاً: «سأمنح أسرتي بعض الوقت بعد ختام الموسم، إذ إنني لدي أربعة أولاد، وقد يكون التعامل معهم أصعب من تدريب 30 لاعباً، ويجب أن أستغل فترة الراحة لأننا سيكون أمامنا عمل كبير سنقوم به خلال فترة الإعداد».

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أما بالنسبة إلى خسارة شباب الأهلي في الجولة الـ26 من دوري الخليج العربي أمام الفجيرة، قال: «أهنئ الفجيرة على الفوز وضمان البقاء في دوري الخليج العربي، وأعتقد أنهم يستحقون ذلك، وأرى أن الحافز لدى (الذئاب) كان أكبر من شباب الأهلي، لذلك قدم المنافس مباراة كبيرة، وظهر لاعبوه كأنهم يخوضون نهائي البطولة، ورغم أنني تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن أهميتها وضرورة تحقيق الفوز في آخر مباراة لنا في الموسم، لكن كان من الصعب مواصلة الأداء بالقوة نفسها بعد الجهد الكبير الذي بذله الفريق في المباريات الماضية».

مسفر: رديت على الانتقادات في الملعب

أكد مدرب الفجيرة، عبدالله مسفر، أن رده على الانتقادات التي تم توجيهها له بسبب النتائج الماضية، كان في الملعب، ببقاء الفجيرة في دوري الخليج العربي، بعد الفوز على شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ26.

وقال مسفر في مؤتمر صحافي: «إن الإثارة كانت كبيرة في الجولة الأخيرة، بسبب عدم معرفة هوية الفريق الذي سيبقى في الدوري من الأندية الثلاثة (الفجيرة ودبا الفجيرة والإمارات)»، لافتاً إلى أن المباريات كانت نزيهة من جميع الفرق.

وأضاف: «البعض كان يتوقع هبوط الفجيرة، خصوصاً بعد الخسارة أمام الإمارات، ولكن تكاتف اللاعبين، والظهور بشكل جيد في المباريات الماضية أسهم في بقاء الفريق في الدوري».

وأكد مدرب الفجيرة أن سعادته أكبر بسبب تحقيق الفوز على شباب الأهلي، الذي شارك بالفريق الأساسي، وليس كما تردد أن مدرب الفريق سيدفع بالصف الثاني، مشيراً إلى أنه كانت هذه هي رغبته قبل المباراة، لثقته بقدرة «الذئاب» في تحقيق الفوز على نجوم «فرسان دبي».

وختم مسفر تصريحاته بالحديث عن الانتقادات التي تعرض لها، وقال: «بعض المحللين هاجموني بسبب انتقادي للاعبين الأجانب، وأرى أن لهم وجهة نظر، ولكن في الوقت نفسه أنا المدرب ولدي وجهة نظر، وانتقادي للاعبين كان هدفه تحفيزهم، خصوصاً أنني توليت المهمة، بعدما تم غلق باب القيد، ولم يعد هناك أي مجال للتعاقد مع لاعبين جدد».