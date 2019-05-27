شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: الزمالك يفوز على نهضة بركان بهدف وركلات الترجيح تحسم بطل الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهت الشوط الثاني من مباراة الزمالك ونهضة بركان بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من زمن المباراة. وبتلك النتيجة يلجأ الفريقات إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة وتحديد بطل الكونفدرالية الإفريقية حيث ان مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الثاني: الزمالك يفوز على نهضة بركان بهدف وركلات الترجيح تحسم بطل الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.