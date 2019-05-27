الإنتر يحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا

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جدة - خالد شويل - رويترز (ميلانو)

شق إنترناسيونالي طريقه إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم القادم بعد أن سجل راديا ناينجولان ليقود الفريق للفوز 2-1 على إمبولي الشجاع الذي هبط عقب مباراة مذهلة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمس (الأحد).

ووضع كيتا بالدي الذي حل بديلا في الشوط الثاني فريق إنترناسيونالي في المقدمة بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني قبل أن ينال ماورو إيكاردي ركلة جزاء لأصحاب الأرض ليتصدى لها بارتلومي دراجوفسكي.

وزادت وتيرة الإثارة مع انتزاع إمبولي هدف التعادل بواسطة حامد جونيور تراوري الذي تُرك بدون رقابة ليهز الشباك وهو عند القائم البعيد في الدقيقة 76 وهي نتيجة كانت ستنقذ إمبولي وتتسبب في ضياع فرصة إنترناسيونالي في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.

وبدلا من ذلك، هز ناينجولان الشباك إثر ارتداد الكرة إليه عقب اصطدام تسديدة ماتياس فيسينو بالقائم في الدقيقة 81 ليدفع إنترناسيونالي نحو المركز الرابع برصيد 69 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ميلانو الذي فاز 3-2 على سبال.