سيطرة عربية بآسيوي الريشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة فاز ثلاثة مرشحين عرب بعضوية اللجنة التنفيذية وثلاثة آخرون في اللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس الأول بمدينة نانجينغ الصينية، حيث فاز اللبناني السيد قانصوه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا وأمين صندوق الاتحاد القاري، وفازت البحرينية سوسن تقوي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والكويتي علي المري بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي. وتم تعيين رئيس الاتحاد السعودي للعبة مقرن المقرن رئيسا للجنة التسويق، والسورية خلود بيطار نائبا لرئيس لجنة المرأة، والإماراتي غازي المدني نائبا لرئيس اللجنة المالية.



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