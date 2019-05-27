إيطاليا إلى دور الـ16

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جداينيا (بولندا)

صعد منتخب إيطاليا لدور الـ16 لكأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما الحالية في بولندا، وذلك عقب فوزه على نظيره الإكوادوري 1-0 أمس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز اليابان 3 -0 على المكسيك.

وعزز منتخب إيطاليا صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، الذي سيلتقي معه في الجولة الثالثة (الأخيرة)، فيما احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وظل المنتخب المكسيكي بلا رصيد من النقاط.