شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. هل تحسم ركلات الترجيح وجهة لقب الكونفدرالية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم ركلات الترجيح وجهة لقب الكونفدرالية الإفريقية حال انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف ،وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، وتنص اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد نهضة بركان .. هل تحسم ركلات الترجيح وجهة لقب الكونفدرالية؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.