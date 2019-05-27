شكرا لقرائتكم لماذا استبعد الحكم الإثيوبى لاعب زملكاوى قبل ركلات الترجيح أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات فريق الزمالك ينتظراستبعاد أحد لاعبيه قبل ركلات الترجيح أمام نهضة بركان. ووفقا للوائح فإن الحكم الإثيوبى تسيمبا بات مجبرا على استبعاد أحد لاعبى الزمالك قبل تنفيذ الفريقين لركلات الترجيح حتى تصبح الكفة متساوية، بعد طرد عمر النمساوى لاعب فريق نهضة بركان، أثناء الوقت الأصلى المباراة.

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