شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. الأبيض يسجل الهدف رقم 19 على ملعبه بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمود علاء في إحرارز الهدف الأول للزمالك في شباك نهضة بركان المغربي، وذلك خلال المباراة التي تقام بينهما حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز محمود علاء هدفه بالدقيقة 55 من ركلة جزاء، ليصبح هو الهدف رقم 19 للزمالك على ملعبه ووسط جماهيره خلال مسيرته في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

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ويسعى الزمالك إلى الفوز بهدفين دون رد من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.