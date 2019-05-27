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الزمالك ضد نهضة بركان .. الأبيض يسجل الهدف رقم 19 على ملعبه بالكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل نجح محمود علاء في إحرارز الهدف الأول للزمالك في شباك نهضة بركان المغربي، وذلك خلال المباراة التي تقام بينهما حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. 

 

وأحرز محمود علاء هدفه بالدقيقة 55 من ركلة جزاء، ليصبح هو الهدف رقم 19 للزمالك على ملعبه ووسط جماهيره خلال مسيرته في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

 

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ويسعى الزمالك إلى الفوز بهدفين دون رد من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. 

 

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، أحرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

 

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