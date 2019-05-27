الزمالك ونهضة بركان إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل لجأ فريقا الزمالك ونهضة بركان المغربى لركلات الترجيح لتحديد بطل الكونفدرالية بعد انتهاء المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد وهى نفس نتيجة الذهاب التى فازبها الفريق المغربى. يقدم "الخليج 365" بثا مباشرا لحظة بلحظة مباراة الزمالك و نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية للقراء فى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم لكل العشاق والمتابعين من جماهير القلعة البيضاء. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويواجه نادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى حاليا على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ويدخل الفارس الابيض المباراة بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف نظيف فى الدقيقة 94 من عمر المباراة التى اقيمت فى المغرب الأسبوع الماضى. تشكيل الزمالك حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر. خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد. تشكيل نهضة بركان حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار. خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير وجاءت تفاصيل المبارة كالتالى : 0 - بداية مباراة الزمالك ونهضة بركان 5 - نقل للكرة بين لاعبى الزمالك لللسيطرة عى منطقة وسط الملعب 6 - أخطر هجمات نهضة بركان بعد تمريرة عرضبة من لابا كودجو ضرب دفاع الزمالك واستلمها زميله الذى أضاعها برعونة شديدة أمام مرمى الفريق الأبيض 7 - رد الزمالك بهجمة قوية بعد تمريرة المغربى حميد أحداد السحرية لزميله يوسف أوباما التى انفرد بها الأخير وأضاعها بغرابة شديدة أمام مرمى الفريق المغربى 10 - عرضية من فريق نهضة بركان المغربى من الجبهة اليمنى تصدى لها محمود جنش حارس مرمى الزمالك. 12 - حالة من الحذر بين لاعبى الزمالك ونهضة بركان 16 - خطأ لصالح الزمالك في وسط ملعب نهضة بركان 17 - ضربة ثابتة للزمالك ترسل داخل منطقة الجزاء تصل عند محمود علاء يلعبها ضربة خلفية مزدوجة تصل سهلة في يد حارس نهضة بركان 21 - هجمة للزمالك عن طريق ثلاثى الخط الامامى أحداد وكهربا ومحمد إبراهيم تنتهى بالاصطدام بمدافعى نهضة بركان 22 - هجمة عن طريق أخطر لاعبى نهضة بركان من الجبهة اليمنى الذى رواغ الونش ولكنه عرضها بطريقة خاطئة 23 - تسلم إبراهيم تمريرة من زميله أوباما قام بتسديدها ولكنها مرت بسلام على مرمى حارس نهضة بركان 25 - سقوط حميد احداد داخل منطقة جزاء نهضة بركان ومطالبته بركلة جزاء 26 - حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان يحتسب خطا على طارق حامد 29 - عرضية من عبد الله جمعة استقبلها أوباما برأسه ولكنها مرت على يسار حارس مرمى نهضة بركان 32 - سقوط حمدي العشير لاعب نهضة بركان على أرض الملعب 35 - عرضية لنهضة بركان من الجانب الأيمن لكن رأسية دايو مرت بعيدة عن مرمى جنش إلى خارج الملعب 36 - حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان يشهر البطاقة الصفراء الأولى فى وجه أمين الكاس لاعب نهضة بركان Advertisements 39 - تسديدة من بكر الهلالى لاعب نهضة بركان تصدى لها جنش حارس الزمالك 41 - شد وجذب بين لاعبى الزمالك ونهضة بركان وسقوط حمدى العشيرى على أرض الملعب 42 - الحكم يشهر بطاقة صفراء فى وجه جنش 45 - عرضية من أوباما يتصدى لها دفاع نهضة بركان ويخرجها إلى وسط الملعب يحصل عليها الزمالك مجددا 45 - أعطى حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان 4 دقائق بدل ضائع 45 +3 هجمة للزمالك وتمريرة لاوباما لكنها تطول منه يشتتها دفاع نهضة بركان 45 + 4 - نهاية الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان بالتعادل السلبى 46 - بداية الشوط الثانى بين الزمالك ونهضة بركان 47 - تدخل قوى بين حميد أحداد وحارس نهضة بركان وسقوط الأخير أرضا وتدخل الجهاز الطبى لعلاجه 48 - عرضية من كهربا يبعدها دفاع نهضة بركان 50 - ركلة ركنية للزمالك أمام نهضة بركان 51 - هجمة عن طريق ثلاثى الخط الأمامى للزمالك كهربا ومحمد إبراهيم وأحداد وانتهت بتسديدة المغربى جميد أعلى مرمى تهضة بركان 53 - حكم مباراة الزمالك ونهضة بكان يلجأ لتقنية الفار للتأكد من حصول الزمالك على ركلة جزاء 54 - الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك بعد اللجوء لتقنية الفار 55 - محمود علاء يحرز الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء 57 - الزمالك يستغل حماس لاعبيه مدعوما بجماهيره الغفيرة ويضغط أملا في إحراز هدف ثاني 59 - احتجاج من الجهاز الفني لنهضة بركان على حكم اللقاء 64 - عرضية من كهربا فى الجبهة اليسرى ويستلمها إبراهيم حسن الذى سددها فى مدافعى نهضة بركان 66 - عرضية من ظهير أيمن نهضة بركان عمر النمساوى يحبطها دفاع الزمالك 68 - توقف المباراة لعلاج لاعب نهضة بركان 69 - التبديل الأول لنهضة بركان بخروج سميرويدار ونزول محمد فرحان 70 - التبديل الأول للزمالك بخروج إبراهيم حسن ونزول أحمد سيد زيزو 72 - تسديدة من احمد سيد زيزو ولكنها مرت اعلى مرمى حارس نهضة بركان 75 - رأسية قوية من كهربا ينقذها حارس نهضة بركان 76 - جنش ينقذ تسديدة لابا كودجو 78 - لابا كودجو يواصل هجومه القوى على مرمى الزمالك ويسدد كرة قوية نجح دفاع الفريق الأبيض فى تخليصها 80 - تسديدة قوية من زيزو مرت يمين حارس نهضة بركان المغربى 82 - تسديدة من حميد أحداد نجح حارس نهضة بركان فى تلصدى لها ببراعة 84 - خروج محمد إبراهيم ونزول محمود عبد العزيز 86 - ركنية لنهضة بركان ترسل داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع الزمالك 87 - خروج حميد أحداد ونزول بو طيب 89 - إعتداء من لاعب نهضة بركان عمر النمساوي على كهربا والحكم يلجأ لتقنية الفيديو لمشاهدة الواقعة مرة أخرى ويمنتهى بطرد اللاعب عمر النمساوى 90 - انتهاء الوقت الأصلى للمباراة والحكم يعطى 3 دقائق وقت بدل ضائع

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