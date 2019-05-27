شكرا لقرائتكم تصويبتين وهدفين ضايعين يكشفان خطة جروس والجعوانى فى نهائى نص الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تشهد الربع ساعة الأولي من مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقامة على برج العرب سوى تصويبة وحيدة بيضاء على الشباك المغربية.

وجاءت التصويبة عن طريق يوسف أوباما بعد استقباله تمريرة سحرية من المغربي حميد أحداد، في المقابل هدد الفريق البرتقالي مرمى محمود جنش في أكثر من كرة سواء مباشرة على المرمى أو داخل الصندوق.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويواجه نادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف نظيف فى الدقيقة 94 من عمر المباراة التى اقيمت فى المغرب الأسبوع الماضى.

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