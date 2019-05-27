مقامي يتوج بكأس بطولة أصحاب الهمم للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الأستاذ الدولي إحسان قائم مقامي بكأس النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم الرمضانية للشطرنج الخاطف التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم.حضر البطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، وعبدالغفور الرئيسي عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.

جاء فوز إحسان بعدما سجل 8 نقاط، متساوياً مع الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي حل ثانياً.

وعلى مستوى الجوائز الخاصة حصلت اللاعبة عنود كرم عزيز على لقب أفضل لاعبة من أصحاب الهمم، وبدر عوض على جائزة أفضل لاعب من أصحاب الهمم، ومحمد سعيد الليلي على جائزة أفضل لاعب تحت تصنيف أقل 1600 نقطة.