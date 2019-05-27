محمد بن هندي: الدمج وراء إنجاز الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجع محمد جمعة بن هندي، نائب رئيس نادي الشارقة، الأفراح التي يعيشها نادي الشارقة وأندية الإمارة الباسمة إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال إن قرار الدمج كان وراء إنجاز بطولة دوري الخليج العربي.

كما توجه بالتهاني إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على رعايتهم ودعمهم المتواصل لنادي الشارقة، وقال: «إذا كنا توجنا اليوم بدرع الدوري فإنه ينتظرنا تتويج آخر الاثنين بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة، والاستماع إلى نصائحه وتوجيهاته، وسنقدم له الدرع هدية بسيطة، مقارنة بما يقدمه سموه».

وأكد، «كما أهدي الإنجاز إلى جميع أهالي الشارقة الذين زينوا بيوتهم بأعلام النادي، وبالأضواء بمختلف الألوان، والإهداء الخاص لجماهير النادي التي جابت كل مدن الدولة؛ لأجل مساند ودعم الفريق».