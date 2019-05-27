الوحدة والعين يضمنان مقعدي آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الوحدة والعين المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وإن كان عبر الدور التمهيدي، وذلك في ختام المرحلة 26 الأخيرة من دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019.

وفاز الوحدة على العين بهدف قاتل حمل توقيع هداف الدوري تيجالي في الدقيقة 87، في مباراة أقيمت على استاد آل نهيان وشهدت طرد مدافع «الزعيم» معند العنزي منذ الدقيقة 63.

وأصبح الوحدة ثالثاً برصيد 46 نقطة ليتفوق بفارق الأهداف عن العين الذي تراجع للمركز الرابع. أما الجزيرة فقد فشل في ضمان المشاركة الآسيوية بعدما تراجع إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة بعد خسارته الكبيرة أمام النصر في استاد آل مكتوم 1-3، وسجل للنصر الإسباني ألفارو نيجريدو (38) وطارق أحمد (53) والتشيلي روني فرنانديز (66 من ركلة جزاء)، وللجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 88.

ورفع النصر رصيده إلى 36 نقطة وبقي ثامناً. وضمن عجمان المركز السابع برصيد 37 نقطة بفوزه على الظفرة في استاد محمد بن زايد 4-3، وسجل لعجمان السنغالي مامي تيام (12 و46) والبرازيلي فاندر فييرا(27 من ركلة جزاء) والمغربي عادل هرماش (33)، وللظفرة سهيل المنصوري (20) وخالد باوزير(24 من ركلة جزاء)،وحسن الحمادي(89). وتعادل الوصل مع ضيفه اتحاد كلباء بهدف سجله علي صالح (5) مقابل هدف للمجري بالازس دزسودزساك (30). ورفع الوصل التاسع رصيده إلى 34 نقطة، مقابل 25 لاتحاد كلباء الحادي عشر.