التعاون يكشف هويته الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشف التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين عن هويته الجديدة باعتماد شعار جديد اعتباراً من الموسم الكروي 2019-2020.

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ويحتوي الشعار الجديد مجسم «الذئب» الذي يعبر عن أيقونة الفريق الكروي، بينما تم الاحتفاظ بالنجمة في وسط الشعار الذي يضم ألوان النادي الثلاثة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحدث تعديل على شعار التعاون الذي تأسس رسمياً عام 1956.

من جانبه، أكد محمد القاسم رئيس النادي أن الشعار الجديد سيتم توثيقه كعلامة تجارية وسوف يكون موجوداً على قمصان فرق النادي اعتباراً من الموسم الجديد الذي ينطلق في أغسطس/ آب المقبل.