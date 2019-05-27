ارحمة القاسمي: دعم القيادة الرشيدة يعزز التطور الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير المكتب الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على الدعم والاهتمام بالرياضة والرياضيين وتوفير جميع الأسباب التي تعزز التطور الرياضي على مستوى إمارة رأس الخيمة، موضحاً أن الفعاليات الرياضية التي شهدتها الإمارة في الفترة الماضية عكست الاهتمام الكبير بالفئات الشبابية المختلفة من خلال المسابقات الرياضية التي أشاعت أجواء مميزة لتعزيز الرغبة في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.

وأكد الشيخ ارحمة بن سعود أن دعم الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس نادي الرمس كان وراء النجاح والتميز للفعاليات الرياضية المختلفة في النادي في الفترة الماضية، والتي شهدت مشاركة كبيرة من الفرق المختلفة في كرة القدم والطائرة، إلى جانب الحضور الجماهيري اللافت، الأمر الذي يعكس درجة النجاح التي تحققت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من مسؤولي النادي واللجان المنظمة لحصد العلامة الكاملة للتميز.

ونوه بالدور المهم للأنشطة الرياضية التي نُظمت في شهر رمضان على مستوى الدولة، وأهميتها في تعزيز الاهتمام بالرغبات المختلفة للفئات الشبابية لرفع مستوى القدرات وتطوير المهارات، بما يعزز الدور الحيوي والمؤثر للرياضة في المجتمع. وقال: إن الأجواء التي رافقت نهائي بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة لكرة القدم تؤكد قيمة النجاح الذي حققته البطولة.

وكان الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي شهد ختام بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة الرمضانية لكرة القدم في نادي الرمس، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، فضلاً عن فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، وأعضاء مجلس الإدارة، وعلي صالح الحرش، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس السابق، وتوج فريق المهندس للحدائق باللقب.