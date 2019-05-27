ابن غليطة يهنئ بختام الموسم الكروي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن اتحاد الإمارات لكرة القدم دعم القيادة الرشيدة المتواصل للرياضة والرياضيين، والذي كان له بالغ الأثر في تطور المنظومة الرياضية وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة للرياضة العالمية وملتقى لنجوم العالم في جميع الألعاب، جاء ذلك بمناسبة ختام الموسم الكروي 2018/ 2019 وأكد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة إن اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالرياضة يسهم بالتطور ويحفز على العطاء والإبداع ويقود إلى الازدهار.

كما أشاد رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة دوري المحترفين خلال الموسم الكروي، مثمناً عطاء جميع العاملين في اللجنة الذين حرصوا على تنفيذ معايير الاحتراف في جميع المسابقات،وجدد بن غليطة تهنئته لإدارة نادي الشارقة بمناسبة تتويج فريق النادي بدرع دوري الخليج العربي ولنادي شباب الأهلي بمناسبة حصول فريق النادي على كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وكذلك نادي الوحدة بمناسبة تتويجه ببطولة كأس السوبر.

وعبر رئيس الاتحاد عن أمنياته لفريقي خورفكان وحتا بالنجاح في مسابقات المحترفين بعد تأهلهما من الدرجة الأولى.

وأشاد بن غليطة بالدور الكبير لقضاة الملاعب الذين أسهموا مساهمة فعالة بإنجاح كل فعاليات الموسم الكروي في مسابقات أندية الأولى والمحترفين.