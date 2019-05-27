مدرب الجزيرة السابق يفوز بكأس البرتغال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق سبورتينج لشبونة الذي يدربه مدرب الجزيرة السابق الهولندي مارسال كايزر بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة السابعة عشرة في تاريخه عقب فوزه على بورتو 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورتو بهدف سجله فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 وتعادل برونو فيرنانديز للشبونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوطين الإضافيين سجل باس دوست الهدف الثاني للشبونة في الدقيقة 101 قبل أن يتعادل أندري بيريرا لبورتو في الدقيقة 120.