أدنوك» يواجه دكتور فراس وبن حمودة أمام شركة أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراتي الدور نصف النهائي لخماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال، ضمن فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة زايد الرياضية الرمضانية، المقامة حالياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم من نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، وتختتم منافساتها غداً الثلاثاء.

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهتين قويتين من العيار الثقيل؛ إذ تجمع المواجهة الأولى التي تقام في الساعة العاشرة مساء اليوم بين فريقي بن حمودة للسيارات وشرطة أبوظبي، ويواجه فريق أدنوك نظيره فريق مركز الدكتور فراس في المباراة الثانية، في الساعة الحادية عشرة مساء.

تأهل الفرق المرشحة

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وكانت مباريات الدور ربع النهائي من البطولة، قد خلت من أية مفاجآت، وتأهلت الفرق المرشحة إلى قبل النهائي؛ إذ شهدت المباريات الأربع تسجيل 19 هدفاً، ونجح فريق أدنوك حامل لقب النسخة الماضية في حجز مقعده كأول المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على فريق الاعتماد القابضة بخمسة أهداف نظيفة، وفي المباراة الثانية تخطى فريق بن حمودة فريق مجلس أبوظبي الرياضي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقاد محمد بيرومي نجم فريق الدكتور فراس، فريقه إلى تحقيق فوز مستحق على حساب أكاديمية دراجون، بهدف نظيف ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، كما تأهل إلى نصف النهائي فريق شرطة أبوظبي، بعد أن تخطى بصعوبة فريق الأمن الهندسية بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

11 نزالاً في منافسات المواي تاي

تواصلت منافسات المواي تاي بفئة تحت 17 عاماً و15 عاماً، وأقيم 11 نزالاً شهدت تنافساً شديداً بين المشاركين بواقع 5 نزالات لفئة تحت 15 عاماً و مثلهم لفئة تحت 17 عاماً، إضافة لنزال وحيد للسيدات، وأقيمت مراسم تتويج الفائزين بحضور عبدالله النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، والدكتور باسل الشاعر، مستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والأستاذ مصطفى جبار، وتستمر منافسات المواي تاي إلى غد بمشاركة كبيرة من قبل المشاركين من فئة الرجال والسيدات بعد ختام مشاركة الناشئين في اليومين الماضيين بفئة تحت 15 عاماً وتحت 17 عاماً، وفي النزال الأول نجح محمد جمال في إقصاء يوسف شاهين وكسب الميدالية الذهبية، بينما تفوق محمد بينجين على حساب محمد سيد، وفي النزال الثالث نجح يوسف حسن في الفوز على حمزة كساب، وتفوق يامن الرحمو، على منافسه مصطفى سكار وفي ختام منافسات تحت 15 عاماً تفوق محمد العطايفة على حساب كريم علي، وبفئة تحت 17 عاماً افتتح اللاعب ساجاد جابر المنافسات بالفوز على حساب عبد الرحمن العتيبي، وفي المواجهة الثانية أقصى سيف الدين جول منافسه المنذر جلال، ونجح أمير الآمل من التفوق على سعيد الكردي، وفي ختام نزالات تحت 17 عاماً تفوق فارس حجات على حساب مرضي محمد، وأما بالنزال الوحيد ضمن فئة السيدات تفوقت إلهام بوركادي على حساب جوين شاربين.