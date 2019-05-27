شكرا لقرائتكم خبر عن سيفيرو بطل مونديال «أم الإمارات» في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الفارس البرازيلي جوس سيفيرو على صهوة الجواد «ايجيتو لا» لمزرعة ماجال بطلاً للجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «ايفهرا»، والذي أقيم أمس الأول بمضمار سيداد جارديم في ساوباولو بالبرازيل «أرض السامبا»، ونظم بإشراف منظمة الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة وبالتزامن مع عام التسامح.

واجتذبت الجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين 7 فرسان من البرازيل، الأرجنتين، شيلي، إكوادور، بيرو، بورتوريكو، وأوروجواي، ولأول مرة ستتيح الفرصة لفرسان أمريكا اللاتينية لخوض نهائيات البطولة في أبوظبي.

وأظهر الفارس البرازيلي جوس سيفيرو على صهوة الجواد «ايجيتو لا» براعة في التعامل مع مجريات السباق ليحقق اللقب ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وحل في المركز الثاني فارس بورتوريكو انتوني رافئيل رودريجوز لورينزو على صهوة المهر «جونثر راش» لباولو جميل ساليبا، فيما حلت في المركز الثالث فارسة بيرو ستيفاني هيرنانديز على صهوة المهرة «كاترينا لا» لمزرعة ماجال.

وتوج الجواد «جاي راش» بقيادة الفارس جي سوسا بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1000 متر، متفوقاً على «فيلوستار» بقيادة أي بيريرا، و«اونيدا راش» بقيادة في سوزا.

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وعقب ختام الأشواط قام قنصل عام الدولة لدى ساوباولو، إبراهيم العلوي، بتتويج الفائزين، بحضور المير جوس ريبيرو رئيس جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل.

وتقدم قنصل عام الدولة لدى ساوباولو، إبراهيم العلوي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمهم للرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص، وأكد أن جميع الحضور كان سعيداً في يوم المهرجان هنا في ساوباولو لهذا الدعم للخيول العربية الأصيلة على المستوي العالمي.

وأكد العلوي أن الخيول العربية الأصيلة تمثل إرثاً للإمارات، وقال: «فخور بأن أمثل الدولة في هذا المحفل، حيث شاهدنا علم الإمارات يرفرف على سارية المضمار».

وأشاد العلوي بالعلاقة المتينة بين الإمارات والبرازيل، وتمنى أن تصبح الخيول العربية الأصيلة أقوى في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية، وهي رسالة محبة وسلام من الإمارات.

ومن جانبها قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول العربية «ايفهرا» رئيسة لجنة السباقات للسيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار».

وقالت: «تنظيم سباقات في ساوباولو في البرازيل يعد وقفة تاريخية ومهمة للمهرجان في أمريكا الجنوبية، ونحن سعداء بأن يكون لدينا سباقات في البرازيل التي تهتم بسباقات الخيول العربية الأصيلة ولديها مربين وملاك يهتمون بهذه الشريحة».