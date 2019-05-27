أعضاء إدارة ألعاب القوى: ما حدث «طبخة» لمصلحة الكمالي

رد اتحاد الإمارات لألعاب القوى على ما أعلنته اللجنة الأولمبية بشأن قبول استقالة المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد من منصبه، وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد، وعقد جمعية عمومية، ببيان ناري دُوِّن في 9 صفحات، وأكد البيان أن قرارات اللجنة ما هي إلا «طبخة» لمصلحة رئيس الاتحاد أحمد الكمالي.

وحصل «الخليج الرياضي» على نسخة من البيان الذي أصدره أعضاء الاتحاد، والذي أكدوا فيه أن ما صدر عن اللجنة الأولمبية لا يمت إلى الواقع بصلة.

قال البيان، حول ما أفادته اللجنة الأولمبية بشأن اطلاعها على التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها للنظر في الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة: إن لجنة التحقيق أخذت أقوال أمين السر فقط في شكوى قدمت بصفة شخصية فقط من رئيس الاتحاد للجنة الأولمبية ضد الأمين العام، ولم تأخذ أقوال بقية الأعضاء، حيث إنه وعند طرح الشكوى باجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام الجاري تحفظ رئيس الاتحاد على ذلك، نافياً أن تكون الشكوى شخصية.

وأكد بيان ألعاب القوى أن اللجنة الأولمبية لم تحقق في أي خلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ولم تذكر من الأساس الخلافات بين الأعضاء، مؤكدة أن تقدم رئيس الاتحاد المستشار الكمالي بشكوى للجنة الأولمبية، وهو عضو فيها، أمر يثير شكاً كثيراً عن الحيادية المطلوبة.

وتابع البيان: «لا ندري ماذا يقصد بيان الأولمبية بجزئية تصرفات الأعضاء التي تسيء إلى رياضة الإمارات وتواجدها الخارجي، فإذا كان القصد هو ما حدث بقضية تعاطي المنشطات الخاصة باللاعبة إلهام بيتي، فإن من قدم البيانات غير الصحيحة للجهات الخارجية وتسبب في إيقاع العقوبات على الاتحاد سيُتوصل إليه، ونتمنى أن تعلن لجنة التحقيق المشكلة في هذا الخصوص».

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد، أكد بيان ألعاب القوى أن المادة 55 من اللائحة التنفيذية تؤكد أن من يتولى تشكيل المجلس المؤقت هو الهيئة العامة للرياضة فقط دون أي جهة أخرى، على أن تمارس مهام واختصاصات المجلس المنحل، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وذلك عند توافر أسباب توجب الحل تتعلق بالمصلحة العامة.

التبعية للأولمبية

وعن تبعية الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية وعضويته فيها وخضوعه للميثاق الأولمبي الوطني، أكد الاتحاد أنه يعتبر اتحاداً أولمبياً، وتعترف به اللجنة الأولمبية، ولكنه يخضع لأحكام النظام الأساسي المعتمد من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وللوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ولكن هذا الالتزام لا يعطي للأولمبية الحق في التدخل بالأمور الداخلية لمجلس الإدارة في ظل وجود عمومية الاتحاد، كما أنه لا يحق لها أن تحل المجلس بهذه الطريقة.

وأكد بيان ألعاب القوى أن القرار الصادر بحق مجلس الاتحاد مخالف للوائح، وأن تشكيل اللجنة المؤقتة، ومن ضمنها الرئيس الذي قُبلت استقالته، كما أن بيان اللجنة الأولمبية يوضح بجلاء أن الغرض من الحل هو إبعاد بقية أعضاء المجلس لمصلحة رئيس الاتحاد، وهذا ما يطعن في حيادية وصحة الإجراء، كما تساءل الاتحاد: لماذا تجري إعادته وهو الذي تقدم باستقالته بنفسه؟

وفيما يخص التحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات، حسبما ذكر بيان اللجنة الأولمبية، فقد أكد بيان الاتحاد أن التحقيق كان بناء على شكوى من رئيس الاتحاد بصفته الشخصية، وقد اشتمل التحقيق فقط على ما جرى اتخاذه من قرارات بواسطة مجلس الإدارة في العديد من اجتماعاته، حيث قرر اعتماد ترشيح أمين السر صالح حسن لأي منصب من المناصب المطروحة للانتخابات لعضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وقد أبلغ الأمين وجرى العمل وفق النظام الإداري للاتحاد، ولذلك، فالتواصل مع الاتحاد الدولي ليس به مخالفة لأي قانون، بل العكس عدم التواصل سيعرض المجلس للمساءلة القانونية.

خلافات الأعضاء

Advertisements

وعما جاء في بيان اللجنة الأولمبية بشأن مناقشة المكتب التنفيذي التقرير المقدم من لجنة التحقيق المكلفة النظر في الخلافات القائمة بإدارة الاتحاد، وبعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيء لرياضة الإمارات، أكد بيان اتحاد ألعاب القوى أن أعضاء المجلس لم يتقدموا بأي شكاوى إلى اللجنة الأولمبية، ولم تحقق لجنة التحقيق المعنية مع كل أعضاء المجلس.

وكشف بيان ألعاب القوى أن جميع المراسلات الخاصة بالاتحاد تأتي عن طريق الإيميل الشخصي لسكرتيرة رئيس الاتحاد، والتي تتقاضى راتباً، ولا تحضر ولا تلتزم بالدوام، مؤكداً أن هذا يعد أمراً خطيراً للغاية، لأنها تعلم كل أسرار وتفاصيل وأخبار ومراسلات الاتحاد، بينما لا يعلم ذلك بقية الأعضاء بمن فيهم الأمين العام، والذي بدأ العمل بمنصبه عندما صدر قرار المجلس في اجتماعه رقم 3 لعام 2019 بضرورة اضطلاعه بمهام الخطابات والتوقيعات على المكاتبات والمراسلات الصادرة والواردة.

الكمالي صاحب مصلحة

وفيما يتعلق باستماع اللجنة الأولمبية إلى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من أصحاب الشأن في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، أكد بيان ألعاب القوى أن الأعضاء يتحفظون على اتخاذ أي قرار صدر بناء على شكوى رئيس الاتحاد، فهو صاحب مصلحة الشكوى، وهي بصفة شخصية كما ذكر بنفسه في اجتماع المجلس الأخيرة، إضافة إلى أن عضويته في إدارة اللجنة الأولمبية تجرح حيادية أي قرارات تصدرها أي لجنة بهذه السرعة ضد مجلس كامل نتيجة لشكوى مقدمة بصورة شخصية ضد فرد واحد في المجلس.

وبشأن قبول استقالة الرئيس ونائبه، أكد بيان ألعاب القوى أنه حتى الآن لم يُعلَم المجلس بصورة رسمية باستقالة الرئيس، والتي يجب أن تكون مكتوبة، وتقدم لمجلس الإدارة، حسبما جاء بالمادة 35 من النظام الأساسي، وذلك ليصار إلى الدعوة لعمومية لشغل المنصب الشاغر، مؤكدين أن الاستقالة ليست قانونية.

عريضة التحفظات في البيان