«أكاديمية المطية» ثالثاً في بطولة سولو الرمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال فريق أكاديمية المطية المركز الثالث في بطولة سولو الرمضانية لكرة القدم في دبي، وشارك في البطولة 32 فريقاً من مختلف أنحاء الدولة، وبعض الجاليات بالدولة والأكاديميات.

وتصدر فريق أكاديمية المطية مجموعته برصيد 7 نقاط بعد تفوقه على فريق الحقوق الدولية، وفريق إميزنج إف سي، وفريق المرحوم حميد عارف. وأوقعت قرعة الدور ثمن النهائي فريق أكاديمية المطية مع الحقوق الدولية، وتفوق عليه بنتيجة 4-1، وصعد للدور ربع النهائي لمواجهة فريق مانشستر، وفاز عليه 2-0، ليصعد المطية للدور نصف النهائي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام فريق أيورا سبورت 5-4، وفي تحديد المركزين الثالث والرابع تفوق فريق أكاديمية المطية على فريق الأكاديمية الدولية 2-0، وحصل على المركز الثالث.