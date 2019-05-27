الملكي والوحدات الأفضل في «رمضانية ناشئة المدام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال فريق الوحدات لقب فئة الناشئة، وتوّج فريق الملكي بطلاً لفئة الشباب في البطولة الرمضانية لناشئة المدام، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات 2019، التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للعام الخامس عشر على التوالي للناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة.

وتصدر فريق الوحدات المركز الأول لفئة الناشئة بعد تغلبه على نظيره أشبال الذيد في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 في اللقاء المثير الذي جمعهما لتحديد المركزين الأول والثاني.

وكرم شهاب العوضي مدير مركز ناشئة المدام وأحمد لشكري مدرب كرة القدم ونجم نادي الشباب سابقاً، وعبدالرحمن درويش مدير مركز ناشئة مليحة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدر فريقا الوحدات لفئة الناشئة، والملكي لفئة الشباب المركز الأول. وتوج اللاعبون بالميداليات الذهبية. ونال فريقا أشبال الذيد لفئة الناشئة وتيم إكس لفئة الشباب المركز الثاني، وتوج اللاعبون بالميداليات الفضية، وجاء في المركز الثالث فريقا التسامح لفئة الناشئة، وبوشنكي لفئة الشباب، وتوج اللاعبون بالميداليات البرونزية.

وفاز بجائزة أحسن لاعب محمد عماد إسماعيل من فريق الوحدات، بينما فاز بجائزة هداف البطولة اللاعب عمار ياسر من فريق التسامح، فيما ذهبت جائزة أحسن حارس إلى عروة حازم من فريق التسامح.