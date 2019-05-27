نجوم السلة وأبطال الشطرنج يواجهون تحدي «الروبوتات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

نظمت مؤسسة دبي للمستقبل ظهر أمس بأبراج الإمارات، تحدي الإنسان للروبوت بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشركة ليدر سبورت، وشارك في التحدي الذي نظمه «منطقة 2071» أكثر من 125 مشاركاً من نجوم كرة السلة والشطرنج.

يهدف تحدي الإنسان للروبوتات إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وقدرة الروبوتات على إنجاز المهام ودورها المستقبلي في إيجاد حلول لمختلف التحديات، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع بالدور المحوري للروبوتات في تمكين المجتمعات، وركز التحدي على تشجيع أفراد المجتمع على الانخراط بشكل إيجابي وفعال في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي وبين دور الروبوتات في صناعة المستقبل بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة.

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تنافس المشاركون في التحدي ضمن محور الرياضات العقلية في لعبة الشطرنج على التخطيط والتفكير الاستراتيجي لأكثر من خطوة على الرقعة إضافة إلى السرعة في التفكير واتخاذ القرارات المناسبة، كما تنافسوا في تحدي الرياضات البدنية ضمن لعبة كرة السلة على الدقة في التركيز والتصويب وكفاءة الأداء للوصول إلى أفضل النتائج.

شارك في تحدي كرة السلة مجموعة من أبرز وأشهر لاعبي فريق كرة السلة الإماراتي للشباب منهم، راشد سيف راشد، يوسف سيد يعقوب، هزاع عمر أحمد، مانع خالد جاسم، سيف رضا حيدر، عبدالله أحمد مبارك، عبدالعزيز خليفة عبدالله، وعبدالله خالد مبارك، إضافة إلى إريك أبيدال اللاعب السابق والسكرتير التقني لفريق كرة القدم في برشلونة، وكيران جبس لاعب كرة القدم العالمي المحترف.

كما شارك في تحدي لعبة الشطرنج الأستاذ الدولي في الشطرنج عمر نعمان آل علي، والأستاذ الدولي في الشطرنج، إبراهيم سلطان والمدرب والحكم الدولي سعيد يوسف، والأستاذة الدولية في الشطرنج آمنة نعمان آل علي.

في ختام الحدث قامت مها المزينة مدير عام «منطقة 2017» التابعة لمؤسسة دبي المستقبل بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى خلال منافسات كرة السلة والشطرنج التي كان المنافس خلالها الروبوتات، وذلك بحضور الجهات الراعية والداعمة للحدث.