الشويب بطلاً لكرة القدم والمدام للطائرة وصبحي ل «البلاي ستيشن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام حفل ختام الدورة الرمضانية السابعة «أولمبياد المدام» بحضور الشيخ محمد معضد بن هويدن، والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وسلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري أمين السر العام بالنادي، وسالم سلطان بن عجيل الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنظمة، وعلي محمد الراشدي عضو مجلس إدارة رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة مشرف لعبة القوس والسهم، وأعضاء المجلس الاستشاري سعيد معضد بن هويدن، وخليفة شامس الكعبي، وصلاح الحوسني من جمعية المعلمين بالشارقة، والدكتور محمود نسيم مدير النادي.

وكرم ابن هوين والكعبي الفرق الفائزة، وفاز فريق الشويب بالمركز الأول في منافسات كرة القدم تحت 14 سنة، وحل ثانياً فريق المدام، ونال اللاعب زياد عمار لقب هداف البطولة، ومحمد سالم أفضل حارس، وعبدالرحمن عماد أفضل لاعب.

وفي منافسات كرة القدم تحت 16 سنة حصد المركز الأول فريق الشويب، وحل ثانياً فريق الذيد، ونال عبدالرحمن سامي لقب هداف البطولة، وأحمد سالم خلفان أفضل حارس، وأحمد غيث أفضل لاعب.

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وفي بطولة الكرة الطائرة حصد المركز الأول فريق الغوانم، وحل ثانياً فريق البحايص. وفي منافسات البلياردو حصل على المركز الأول عبدالعزيز نصر، وجاء ثانياً محمد ضمير، وثالثاً موسى موسى. وفي بطولة البلاي ستيشن حصد المركز الأول علي محمد صبحي، وحل ثانياً سعيد الكتبي، وثالثاً عبدالوهاب نجيب. وفي بطولة تنس الطاولة حصد حمد سعيد الكعبي المركز الأول، وجاء أحمد سعيد الكعبي في المركز الثاني، وحل ثالثاً حمد راشد الكعبي، وفي المركز الثالث مكرر عبيد محمد راشد الكعبي.

وفي ختام الحفل توجه الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس نادي المدام بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة في النادي على الجهد المبذول. وأشاد بمشاركة أبناء المنطقة في مختلف الألعاب الجماعية والفردية والمسابقات الثقافية.

وقال: سعادتنا كبيرة باستقطاب عدد كبير من شباب المنطقة وبعض المدن الأخرى للمشاركة في الأولمبياد الذي أصبح ملتقى للرياضيين خلال الشهر الفضيل. وتوجه عبدالله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري في الشارقة وأمين السر العام لنادي المدام بالتهنئة لنادي الشارقة إدارة ولاعبين وجمهوراً بمناسبة التتويج بدوري الخليج العربي، وشكر جميع الفرق المشاركة.