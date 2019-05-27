مجلس الشارقة الرياضي يختتم مبادرة «رياضة قبل الإفطار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي مبادرته «رياضة قبل الإفطار» تحت شعار «صحتي في رياضتي» والتي نظمها للعام الرابع على التوالي وبدأت فعالياتها في الرابع من شهر رمضان المبارك أمام مسرح المجاز وممشى واسط وممشى القرائن وممشى حديثة كشيشة بحديقة الرحمانية للرجال وحديقة الحزام الأخضر للنساء بهدف نشر ثقافة الرياضة وممارستها قبل الإفطار وتعزيز صحة الإنسان خلال الشهر الكريم والحرص على تشجيع مختلف الفئات العمرية للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تؤكد الاهتمام بالنشاط الرياضي والتعريف بأهم مواقع ممارسة الرياضة بالإمارة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «نشكر كلاً من إدارة الحرس الأميري وبلدية الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على دعمهم وتعاونهم في هذه المبادرة التي شهدت مشاركة واسعة من جميع الفئات العمرية في مختلف المواقع في الإمارة، كما نشكر فريق العمل في المجلس».

وأضاف: «سجلت المبادرة نجاحاً مميزاً منذ انطلاقها في الشهر الكريم بنسبة تزيد على 30% عن العام الماضي من مرتادي المواقع حيث اشتملت على مختلف التمارين الرياضية ورغبات المرتادين بتواجد كوادر رياضية تدريبية مؤهلة أشرفت على المبادرة في مختلف المواقع، والتي حرصت على التواجد للاستفادة للحفاظ على الصحة وجعلها أسلوب حياته اليومي».