«رمضانية كلباء» تختتم اليوم برعاية هيثم القاسمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، يسدل الستار على النسخة الثالثة من بطولة كلباء الرمضانية لكرة القدم مساء اليوم، وسط كرنفال ومهرجان رياضي كبير، يشارك فيه جميع الرياضين وجمهور البطولة، وتجمع مباراة الختام اليوم بين فريقي دائرة التسجيل العقاري والفجيرة اسيا للطاقة.

وحول استعدادات اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، لحفل الختام الليلة، أكد علي عبيد محمد المراشدة، رئيس اللجنة الإعلامية، اكتمال الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية، وأشاد بجميع الفرق التي شاركت في البطولة، وتعاونها الكبير مع اللجنة المنظمة.

ومن جانبه توجه عبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بجزيل الشكر والعرفان إلى الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، على رعايته للبطولة للموسم الثالث على التوالي، وقال إن البطولة، أحدثت حراكاً كبيراً في الشهير الفضيل ليس على مستوى مدينة كلباء، بل على مستوى الساحل الشرقي بصفة عامة، كما أشاد بجهود اللجنة المنظمة برئاسة عبدالرحمن إبراهيم، وقال إن جمهور البطولة يشكل عنصراً مهماً، ويعتبر فاكهة البطولة من خلال الإثارة والندية، التي تحفل بها المباريات بسبب الحضور الجماهيري الكبير.